Marvin Gaye ist einer der größten Soulmusiker, viele seiner Songs sind für die Ewigkeit, von „I heard it through the grapevine“ über „What’s going on“ bis zu „Sexual Healing“. Marvin Gaye musste viel wegstecken: eine Kindheit, in der er viel Gewalt durch seinen Vater erfahren hat, einige Schicksalsschläge und er versuchte seine Drogensucht in den Griff zu bekommen. Die Songs von Marvin Gaye sind sein Vermächtnis.