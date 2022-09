Nile Rodgers feiert Geburtstag!

Nile Rodgers hat die schwarze und weiße Musik geprägt und zusammengebracht wie kaum ein anderer. Zu seinem 70. Geburtstag feiern wir ihn und seine Musik von Le Freak bis Get Lucky. Außerdem geht es um den neuen Whitney Houston Film , um Lil Nas X sehr speziellen Umgang mit seinen Gegnern und um neue Musik von Arie Lennox, Jessie Reyez ,Schweizer Soul von Pegasus. Und wir überprüfen ob in all den Songs, auf denen Soul drauf steht auch Soul drin ist!

