Was für ein Sommer. Sonne. Hitze. Regen. Gewitter. Alles drin. Da kommen wir im Musik Klub Soul mit einer leichten Sommermischung ins Spiel: Zum Beispiel mit Valerie von Amy Winehouse oder die O'Jays mit "Now that we found love".

Ruth Pointer von den Pointer Sisters empfiehlt: "Ich versuche positiv zu denken, ich bete, zünde Kerzen an und lasse Musik durch das Haus klingen." Genau, und am besten den Musik Klub Soul...