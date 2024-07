"Ich weiß Du hast den Soul – sonst wärst Du gar nicht hier." singt Gary Byrd schon in den 70ern. In den 80ern bringen Eric B & Rakim ihre Version in die Charts. Nicht schlecht, denkt Gary Byrd, aber warum soll ich denen den Erfolg überlassen ... und bringt eine neue Version von "I Know You Got Soul" heraus. Außerdem "Bernadette" mit viel Sehnsucht von den Four Tops und "Like Suga"“ von Chaka Khan zum ersten Mal mit dabei.