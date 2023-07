per Mail teilen

Wir knüpfen Schwesternbande zwischen Megastar Beyoncé und ihrer jüngeren Soul Sister Solange. Die durfte bei Beyoncés Trio Destinys Child immerhin im Hintergrund tanzen und einspringen, wenn eine der Sängerinnen bei einem Konzert ausfiel. Aber das war ihr zu wenig: Inzwischen singt sie selbst, solo und erfolgreich. Sie zeigt also, was Shaggy besingt: "Strength of a woman".