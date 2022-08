per Mail teilen

Heute packen wir die ganz große Wunschtüte aus: für Ingo gibt’s die Crusaders mit "Street Life". Für Marianne ist Billie Holiday drin, für Dirk die Blues Brothers und Anna kriegt Aretha als Denkanstoß - "Think".

Für Martin gibt’s Jeff Beck mit Rod Stewart "People get ready" und Roman hat Solomon Burke bestellt "Cry to me". Das Ganze füllen wir dann noch auf mit dem coolsten Soul aus allen Dekaden – ergibt den perfekten Mix für einen souligen Sommerabend.