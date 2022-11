Diese Soundtracks bewegen uns

Diese Stelle in "I Will Always Love You" – Pause – und dann holt Whitney Houston tief Luft und singt nochmal "I will always love you". Absoluter Gänsehautmoment im Film "Bodyguard" mit Kevin Costner. Der Film war ein Welterfolg, vor 30 Jahren und bis heute ist der Bodyguard-Sountrack der meistverkaufte aller Zeiten. Den feiern wir und noch einen bahnbrechend erfolgreichen Soundtrack: "Saturday Night Fever": John Travolta als Tony Manero ist der King of Disco am Wochenende. Damit haben die Bee Gees die Disco-Ära eingeläutet. Und am Schluss überschütten wir Euch noch mit sexy Soul-Küssen.