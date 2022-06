per Mail teilen

Abends kühlt es runter, aber nicht im Musik Klub Soul. Bei uns bleibt es heiß, wir spielen "Summertime" in der heißen Version von Janis Joplin. Und das ist längst nicht alles, stellen Sie schon mal ein Kaltgetränk bereit. Bei "Sunshine Day" von Osibisa und "Sunny and warm" von Keb Mo werden Sie es brauchen, und erst recht beim "Summer of Soul" Harlem Cultural Festival 1969, das neben Woodstock verblasste, bis verschwunden geglaubte Filmaufnahmen auftauchten.