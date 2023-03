Quincy Jones ist ein echtes Allroundtalent: Jazztrompeter, Bandleader, Arrangeur, Komponist, Musikproduzent. Wie kitzelt man das Beste aus ihm raus? In dem man sagt er kann etwas nicht. Das spornt ihn an, dann gibt er Vollgas. So ist das auch als Michael Jackson Ende der 70er Jahre sein erstes Soloalbum machen und Quincy Jones als Produzenten haben will. Die Plattenbosse sagen, Jones kann das nicht, er ist zu jazzig. Jackson setzt sich durch, das Album „Off the wall“ ist die Antwort und ein Riesenerfolg. Größer kann Michael Jackson nicht mehr werden sagen alle. Die Antwort von Quincy Jones und Michael Jackson ist das Album Thriller. Aber natürlich hat Quincy Jones im Laufe der Jahrzehnte selbst viele Alben rausgebracht und Künstler zum Erfolg geführt wie George Benson, Herbie Hancock, Little Richard, Patti Austin und Zaz. 90 ist Quincy Jones jetzt und wir hören in sein Lebenswerk rein.