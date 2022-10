Verfilmte Leben - verfilmte Dramen

Viele Karrieren im Soul waren ein steiniger Weg. Ray Charles wurde als Kind blind und konnte sich trotzdem als Musiker durchsetzen. Er wurde nicht nur ein Soulstar, er war auch ein cleverer Geschäftsmann und taffer Verhandlungspartner, handelte bessere Konditionen aus als Frank Sinatra.

Aretha Franklin: ihre Mutterverließ die Familie, als sie noch ein Kind war. Als Teenager wurde sie schwanger, hat ihre Karriere willensstark durchgezogen, sie wurde die "Queen of Soul". Respekt! Biopics, also Biografien in Filmen und die Musik draus ist unser Thema in diesem Musik Klub Soul.