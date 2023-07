Compton ist ein berühmt-berüchtigter Vorort von Los Angeles. In den 80ern toben hier Bandenkriege, es entsteht der Gangster Rap. Dr Dre, Coolio, Kendrick Lamar - alle von hier. Auch Jacob Lusk. Den kennen wir von Gabriels, seiner Combo, die letztes Jahr ihr Debutalbum rausgebracht hat. Jetzt ist der Nachfolger raus und daraus spielen wir "Glory".

Die Tennisstars Venus und Serena Williams wachsen auch in Compton auf, wohlbehütet nach dem Maserplan ihres Vaters Richard. Wie schwer der Weg an die Tennisspitze für die Mädchen ist, zeigt der Spielfilm "King Richard". Wir spielen aus dem Soundtrack Beyoncé "Be Alive". Alles eingebettet in einen leichten Summer-Soul-Mix.