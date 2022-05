per Mail teilen

Emeli Sandé ("Breathing underwater") wählte zunächst einen anderen Weg, bevor sie sich für die Musik entschied. Ihr Studium gab ihr die Sicherheit, die sie brauchte, um ihre kreative Karriere zu verfolgen. Mittlerweile schreibt sie nicht für andere Songs, sondern hat auch selbst Erfolg. Ihr neues Album ist jetzt draußen.

Medizin statt Musik - Emeli Sandé

Emeli Sandé ("Breathing underwater") schreibt Songs für sich, aber auch für andere: zum Beispiel Leona Lewis oder Susan Boyle. Das macht sie seit sie 11 ist, den ersten Plattenvertrag bekam sie noch zu ihrer Schulzeit angeboten. Das Angebot hat sie aber abgelehnt, ein Leben als Sängerin schien ihr zu unsicher, und sie hätte nach London ziehen müssen.

Studium statt Karriere

Statt sich ihrer Leidenschaft, der Musik, zu widmen entschied sich Emelie in Glasgow Medizin zu studieren. Die Musik hat sie aber zum Glück nicht losgelassen. Inzwischen hat sich Emeli mit dem Londoner East End angefreundet und leben kann sie von der Musik auch. Jetzt ist ihr neues Album da: "Let´s say for instance" und da steckt viel Soul drin.