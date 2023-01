per Mail teilen

Alles ganz aktuell: Denn die Gabriels machen den Gospel dieser Tage wieder salonfähig; Lee Fields klingt nicht nur wie James Born, er sieht dem Godfather auch noch ähnlich und die Britin Mica Miller räumt mit ihrem aktuellen Album schon Preise ab, obwohl noch kein Exemplar davon produziert wurde. Außerdem schauen wir, was der verstorbene Über-Gitarrist Jeff Beck so in Sachen Soul zu hinterlassen hat.