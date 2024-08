Wir fangen bei A an wie "Ain‘t No Mountain High Enough" in der Originalversion von Marvin Gaye und Tammy Terell. B wie "Back To Black", C wie "Compared To What" und D wie "Don‘t You Wait". Die ersten Buchstaben im Alphabet sind easy. Schwierig wird es hintenraus, x, y, z…. Welche Soul Songs wir gefunden haben?