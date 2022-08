Lamont Dozier ist mit 81 Jahren gestorben und eigentlich läuft in jeder Folge des Musik Klub Soul mindestens ein Song, an dem er mitgewirkt hat. Er war das "D" im legendären Hit-Trio HDH (Holland-Dozier-Holland ) zusammen mit den Holland Brüdern. Er hat Hits geschrieben für die Supremes, die Four Tops, für Marvin Gaye und viele andere Künstler beim Plattenlabel Motown, bis in die 80er Jahre, dann für Phil Collins (Two Hearts) und Alison Moyet (Invisible).