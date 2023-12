Wir bringen den Soul in die Weihnachtszeit mit Songs, die von uns noch nicht gespielt wurden. Von Amy Winehouse eine bezaubernde Version eines Klassikers aus den 50er Jahren "I Saw Mommy Kissing Santa Clause". Dieser Song wurde zuerst von einigen Radiostationen in den USA nicht gespielt, weil eine Mommy, die eine Affäre hat, als unmoralisch galt. Wobei schon der Song die Auflösung gibt: Aufatmen, es ist Daddy, der als Weihnachtsmann verkleidet ist! Also alles gut mit der Moral. Außerdem: Song Premieren von Stevie Wonder, Joy Denalane und vielen mehr.