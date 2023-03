Wir spielen für den Oscar nominierte und mit dem Oscar prämierte Songs und oscarreife Filmmusik: Den zeitlosen Klassiker "Shaft" von Isaac Hayes, der nichts an Spannung und Energie verloren hat, seit er 1972 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Wir haben Songs aus der großen Tanzfilmzeit in den 80er: "What a feeling" aus Flashdance und "Let's hear it for the Boy" aus Footloose.