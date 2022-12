Auch Soulstars lieben Weihnachten, viele haben Weihnachtsalben aufgenommen. Alexander o‘Nneil verteilt bei uns Geschenke, Mariah Carey singt vom eigentlichen Sinn von Weihnachten, von Jesu Geburt. Kelly Clarkson freut sich auf das Fest - ohne ihren Freund, der ist passé. Und dann haben sich Wham reingeschmuggelt…mit der Schneeballschlacht in den Schweizer Alpen, das habe ich dieses jahr noch nicht gehört also her damit, mit Last Christmas! Eine wohltuende Mischung aus Weihnachtssoul und Ganzjahressoul!