Soul bei uns heute abend ist Amy Winehouse, die im Summer of Passion beim Kultur TV Kanal arte mit einem Konzert aus Shepard’S Bush dabei ist - wie auch Janet Jackson, deren "Nipplegate", der Busenblitzer bei der Halbzeit Show des Superbowls vor 18 Jahren, ihre Karriere ins Straucheln brachte. Wir haben neuen Soul von AHI, der bei uns preisgibt wie persönlich seine neue Single "Until You" ist: eine sehr persönliche Liebeserklärung an seine Frau:

»Ich war ein Wanderer, habe mich durch die Elemente gekämpft. Die Zeit stand still als du erschienst. Ich war leer, verloren bis jetzt, bis du.«

So viel Seele und so schön.