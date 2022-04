In den 80er Jahren war der Soul in einer wahnsinnig kreativen Phase. Es gab die großen Namen: Prince, Marvin Gaye, Sade, Michael Jackson oder Diana Ross. Sie haben sich damals alle weiterentwickelt, aber in verschiedene Richtungen. Neue musikalische Spielwiesen sind auch entstanden: Grandmaster Flash, Chaka Khan und Indeep zum Beispiel, deren Songs "The Message", "Ain't nobody" und "Last Night a DJ saved my Life" in den Discos rauf und runter liefen - die spielen wir natürlich auch.