Kleine Soulreise um die Welt

Der erste Musikklub Soul erzählt die Geschichte von Sam Cooke und seinem Erfolg, erinnert an die Pointer Sisters – und bricht auf zu einer kleinen Soulreise rund um die Welt. Wir starten in Großbritannien, reisen über Baden-Württemberg, Österreich, die Schweiz, Polen und Ghana bis nach Brasilien, in die USA, Norwegen und Kuba. Außerdem gönnen wir uns einen Ausblick auf das soulige Konzertjahr 2023 mit großartigen Künstlerinnen wie Beth Hart, Grace Jones und Joss Stone, um nur ein paar Namen zu nennen.