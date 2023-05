Großbritannien krönt König Charles, wir setzen dem Soul die Krone auf: mit "The Crown" von Gary Byrd Experience, wir lassen den König und die Königin des Soul ran, James Brown und Aretha Franklin, und einige royale Kollegen: B.B. KING, Ben E. KING, Elle KING und Nat KING Cole. Die Erkenntnis aus allem packt Sade in einen Song: Your Love is KING.