Seit 90 Jahren bietet das Apollo Theatre im New Yorker Stadteil Harlem großartige Konzerte. Hier durften zum allerersten Mal Afroamerikaner ein Musiktheater besuchen. Viele Weltstars hatten hier ihren Durchbruch bei der "Amateur Night". Zum Beispiel Ella Fitzgerald, The Jackson Five und Lauryn Hill.