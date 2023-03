Für diesen Musik Klub Soul sind wir auf Tauchgang gegangen und mit Perlen wieder aufgetaucht: "Fame" ist Kult – der Tanzfilm aus dem Jahr 1980 erzählt von jungen, begabten Menschen, die als Tänzer, Sänger, Musiker oder Schauspieler das Rüstzeug für ihre Karriere an einer Schule mitten in New York erwerben. Ein bunte, chaotische, faszinierende Truppe, die ganz nebenbei den ersten amtlichen Flashmob auf den Straßen von New York abliefert. Normalerweise läuft bei uns der Titelsong "Fame". Auf Wunsch haben wir "Red Light" ausgegraben von Linda Clifford und finden, dass das eine ganz schön heiße Nummer ist. Ebenso wie "If You Don’t Know Me By Now“ von Simply Red, eine rare Live-Version aufgenommen im Opernhaus von Sydney.