Ohne Zweifel hat Tina Turner das Großartigste der Musikgeschichte geschafft, mit einem Song von Mark Knopfler – aber hätte der den "Private Dancer" etwa selbst singen sollen? Auf keinen Fall! Diana Ross, das Fräuleinwunder von Motown, hat sich irgendwann ein Discokleid übergezogen und alles auf den Kopf gestellt mit "Upside down". Sogar der Godfather of Soul, James Brown, hatte eine Flaute und kam im Film Rocky mit "Living in America" zurück ins Rampenlicht. Außerdem Aretha Franklin, die Temptations, D’Angelo und viele mehr.