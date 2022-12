Wir feiern 40 Jahre Thriller und die Frage ist: Welchen Song mögt ihr am liebsten. DEN Kultsong mit dem dazugehörigen Kultvideo – Thriller? Oder Beat it? Billie Jean? Human Nature? Das legendäre Duett mit Paul McCartney "This girl is mine"?

Das konnten und wollten wir nicht alleine entscheiden und haben euch abstimmen lassen für das "Thrillparädle". Wir spielen das gesamte Album Thriller – in eurer Reihenfolge.