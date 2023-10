per Mail teilen

In einem Klub trifft man sich unter Gleichgesinnten. Im Musik Klub Soul sind das die Soul-Legenden, die Soul-Könner, die Soulisten, die Blue-Eyed-Soulers und die Newcomer. Unter anderen Herold Melvin and the Blue Notes, Tina Turner, James Brown, George Michael, Marla Glenn, Whitney Houston, Brenna Whitaker (!!).