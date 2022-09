per Mail teilen

Wir spielen Klassiker und neuen Soul. Besondere Aufmerksamkeit schenken wir heute jungen Frauen mit Soul, zum Beispiel Adele, Amy Winehouse, Celeste und Arlo Parks. Außerdem schauen wir zum anderen Ende des großen Soulteppichs - und finden dort Männer in Anzügen: genau genommen sind das die Großväter der späteren Boygroups, die das Konzept der "Männer in Anzügen" übernommen haben. Wir bleiben bei den Temptations, den Four Tops und den O Jays.