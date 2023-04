Wie war das mit dem Apfel und dem Stamm?

per Mail teilen

Cissy Houston hat eine tolle Stimme, aber ihre Tochter Whitney hat die noch getoppt. Nat King Cole war ein Ausnahme-Sänger, seine Tochter Natalie hatte sein Talent geerbt. Die Eltern der Pointer Sisters waren Prediger und Sänger. Ihre Töchter haben erst im Kirchenchor gesungen und wurden dann zu internationalen Stars.

Ruth Pointer hat Dennis Edwards geheiratet, der mit den Temptations Erfolge feierte und solo mit "Don’t look any further". Die gemeinsame Tochter Issa singt mittlerweile bei den Pointer Sisters mit. Die Liebe zur Musik über Generationen hinweg lassen wir klingen.