Alice Cooper, James Hetfield, Mick Jagger & Co.: Viele Rockstars haben sich als Schauspieler versucht – mit unterschiedlichem Erfolg. Wir sprechen über ihre besten und peinlichsten Filmauftritte. Außerdem gibt es Neues von The Doves, Avantasia und Neil Young – und 2 Tickets für ein exklusives Mumford & Sons-Konzert in Berlin zu gewinnen!