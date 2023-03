St. Patricks Day. Text: Wir feiern Lá Fhéile Pádraig, den St Patricks day. Mit irischer Rockmusik von U2, Waterboys, Pogues, Gary Moore, Hothouse Flowers und Bands, die so tun als ob wie Dropkick Murphys oder Coalminers´ Beat . Dazu Neues von Pop Evil und Theory of a Deadman, was uns dann auch dazu bringt zu klären, warum Led Zeppelin Gitarrist Jimmy Page seine Autobiografie erst nach seinem Tod veröffentlichen lassen will. Sláinte!