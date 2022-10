per Mail teilen

Das wurde aber auch Zeit: Vor 24 Jahren veröffentlichten Korn ihren Song "Freak on a leash", auf Deutsch also "der Freak an der Leine". Dazu gibt es jetzt endlich die passende Hundeleinen Kollektion. Wer´s braucht…

Etwas spannender ist es sicher Smoke on the Water live zu erleben, Motörhead mit einer ergreifenden Ballade zu hören und zu erfahren, was mit der Hotel Californa-Gitarre von den Eagles passiert ist. Dazu neuer Rock von Blink 182, Skid Row, Bush und Alter Bridge.