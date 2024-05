Immer mal wieder, aber dann richtig, mit Bands wie Maneskin aus Italien oder Lordi. Auch wenn die Rocksongs nicht immer auf dem vorderen Plätzen landen- also zumindest wenn sie aus Deutschland kommen wie "Lord of the lost". Wir spielen die Rockhighlights aus den letzten Jahrzehnten und hören was uns dieses Jahr erwartet, außerdem gibt es Neues von Kings of Leon und Incubus.