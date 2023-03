Spannende neue Rockmusik zu finden ist manchmal wie nach Perlen tauchen und wir sind fündig geworden mit Obey Robots. Ein neuer britischer Rock mit zum Teil alten Bekannten. Die Band hat jetzt ihr Debutalbum rausgebracht und damit in ihrer Heimat für eine kleine Sensation gesorgt. Außerdem gehen wir der Frage nach warum es Frauen in der Rockmusik soviel schwerer haben. Wir sprechen mit Marita Stocker, der Regisseurin der Musik-Doku „Rock Chicks - I am not female to you“. Und wir verabschieden uns von Gary Rossington dem letzten Überlebende der Originalbesetzung von Lynyrd Skynyrd, der jetzt gestorben ist, mit einer Stunde Southern Rock.