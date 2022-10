Club Ebene 3 in Heilbronn

Mitten in heilbronns Innenstadt, befinden sich der Club Ebene 3. Seit fast 20 jahren finden dort hochkarätige nationale wie internationale Künstler die Möglichkeit, sich dem Publikum zu präsentieren. Ein Schwerpunkt ist die Förderung und Integration junger Musiker mit unterschiedlichstem kulturellen Hintergrund. Gemeinsame, auch Generationen übergreifende Konzerte sind ein verbindendes Element zwischen allen Altersgruppen und Kulturen. SWR Reporterin Catharin Reinmuth hat den Club besucht Wer in die Ebene 3 will, muss hoch hinaus. Der Aufstieg in den obersten Stock des Theaterforums lohnt sich. Drinnen erwartet die Besucher eine loungige Wohnzimmeratmosphäre. Bei gedimmtem Licht, Im bequemen Ledersessel, mit einem leckeren Cocktail in der Hand lässt sich es sich das Konzert genießen Ton Inhaberin des Clubs ist Elke Bauschert, seit vielen Jahren engagiert sie sich im kulturellen Leben ihrer Heimatstadt Heilbronn: von 1981 bis 2006 in ihrem legendären Club Pan und seit 2004 im Club Ebene 3, der sich fest in Heilbronn etabliert Ton Vorallem junge Musiker haben hier eine Plattform, um sich zu präsentieren. Die junge Band Triaz aus Freiburg steht an diesem Abend auf der Bühne. Sängerin Florine Puluj und Gitarrist Thomas Schmeer haben den Club schnell in ihr Herz geschlossen Ton Booking, Organisation und Bewirtung - Elke Bauschert macht alles selbst, organisiert 80 - 100 Veranstaltungen im Jahr, Kino, Tango, Kabarett, Theater und Konzerte. Tag und Nacht arbeitet sie für die Ebene 3, sie sagt es lohnt sich – meistens Ton von der ganzen Arbeit merken die Besucher nichts - sie genießen das Konzert, und sind dankbar über das vielseitige Angebot Ton doch bevor man ans nächste Konzert denkt, erst nochmal zurücklehnen, am Cocktail schlürfen und ganz entspannt den letzten Tönen lauschen Musik