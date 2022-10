MUSIK KLUB Porträt Zehntscheuer Ravensburg

Anmod. Vorschlag: Wir stellen bei SWR1 die legendären Clubs und kleinen Bühnen, dort wo große Konzerte oder kleine, aber feine Kleinkunst stattfinden, wo man feiern oder auch lachen, weinen, staunen und echte Momente erleben kann vor. Das gibt’s nicht in der Cloud und nicht bei Facebook, sowas gibt’s nur im echten Leben. Vor den coolen Bühnen im Ländle. Ein solches Juwel steht in Ravensburg. Seit Anfang der 80er Jahre macht dort ein Kulturverein ein abwechslungsreiches Programm. Ein Glücksfall für die Stadt. Denn, wäre es nach den damaligen Planungen gegangen, stünde dort heute ein Parkplatz. Martin Hattenberger war für uns in dem Club. Schon von außen sieht man der Zehntscheuer an: dieses Jahrhunderte alte Gebäude hat schon viel erlebt. Große Holztüren und altes Fachwerk erinnern daran, dass das Gebäude früher wirklich als Scheune genutzt wurde. Von drinnen tönt aber schon der Sound aus einem fernen Land ins Ohr. Zydeco Musik Durch eine schwere Holztür geht es in den Konzertsaal. Musik Auf der großen Bühne, ebenfalls aus massivem Holz, sitzt der Blues-Gitarrist Michael Juan Nunez und spielt seine Zugabe. Michael Juan Nunez. Vor der Bühne sitzt das Publikum in langen Tischreihen. Es gibt Bier, Wein und Whiskey - und sogar was zu essen. Natürlich stilecht, amerikanisches Essen an diesem Abend. Passend zum Blues, Cajun & Zydeco Festival. 200 Besucher sind gekommen – ausverkauft. Dass sie hier diese Volksmusik aus dem tiefen Süden der USA hören dürfen, ist ein Glücksfall. Wäre es nach der Stadt gegangen, stünden heute Autos an dieser Stelle, erklärt Michael Borasch, der Geschäftsführer der Zehntscheuer. Geschichte Zehntscheuer Heute bringt die Zehntscheuer etwa 80 Veranstaltungen nach Ravensburg. Angefangen hat es mit Folk und Weltmusik, heute ist alles möglich: Jazz und Blues, aber auch Pop, Poetry Slams oder Kabarettveranstaltungen. Das alles zu Preisen zwischen 10 und 30 Euro. Möglich ist das aber nur, durch Vereinsmitglieder und Förderung der Stadt, sagt Geschäftsführer Michael Borasch Nur durch Fördergelder 30 bis 40 Ehrenamtliche helfen mit, dass die Konzerte und Kulturabende stattfinden können. In der Zehntscheuer läuft alles von Pop bis Jazz, von Poetry Slam bis Singer Songwriter. Die Helfer sorgen für die Atmosphäre, die die Besucher so lieben. Deshalb kommen sie immer wieder. Wie Tselana Paul und ihr Mann Jim, die aus Überlingen gekommen sind. Wir kommen immer wieder Musik Als die Dwight Blackcat Carrier Band die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr. Es wird getanzt und gesungen. Ganz vorne dabei: Hans Fröhlich aus Wolfegg. Für ihn ist die Zehntscheuer ein zweites Zuhause. Atmosphäre Und auch die Bands lieben den Laden. Hier werden sie umsorgt – und sie kriegen einen tollen Sound. Stehen über Grenzen hinaus gut da D Und dann sind auch legendäre Konzertabende drin. Susanne Yüzen erinnert sich an ein Jazzkonzert, da passte einfach alles, obwohl es erst so aussah, als ob die Show gar nicht stattfinden könnte. BAND IST IM SCHNEE STECKEN GEBLIEBEN Hat 1988 begonnen, als Besucher in der Zehntscheuer. Dann geschrieben, seit 10 Jahren in Programmarbeit. Seit 7 ½ Jahren Geschäftsführer Jutta Geiger aus Tettnang kommt 3-4 Mal im Jahr Ingo ist mit seinem 10 jährigen Sohn da. Es ist sein erstes Konzert. Verein: 30-40 aktive Mitglieder, die Dienste übernehmen und rings um die Veranstaltung betreuen Finanzierung über städtische Zuschüsse und Landesmittel. C.a 80 Kulturveranstaltungen/Jahr.