MUSIK KLUB Porträt Wodanhalle Freiburg NEU

Der Weg in die Wodanhalle führt über einen Biergarten mit kleinem Kinderspielplatz. Auf dem Hof vor der Eingangstür und unterm Dach stapeln sich alte Bierfässer und Holzkisten. O-Ton Atmo, darüber Autor: Ein schmaler Gang, der von bunten Neonlampen in Gitarren- bzw. Flaschenform beleuchtet wird, führt zu einem Tresen, wo es nach frischgezapftem Bier und Käseknacker-Würstchen duftet, die im Brötchen serviert werden. Durch einen schwarzen Vorhang gelangt man schließlich in die blau beleuchtete ehemalige Werkstatthalle, die bis heute einen industriellen Charme besitzt. Denn die schweren Ketten, mit denen die städtischen Fahrzeuge einst in die Halle geschleppt wurden, hängen noch immer an der Decke. Rund 200 Musikfans finden Platz auf Bierbänken, die knapp vor der Bühne enden… O-Ton Musik, darüber Autor: Ums booking kümmert sich der bald 77 jährige Vollblutmusiker Ray Austin, ein alter Hase in der südbadischen Konzertszene. O-Ton O-Ton Musik, darüber Autor: Es darf aber auch gelacht werden in der Wodanhalle, beispielsweise wenn das britische Music-Comedy Duo Marc & Simon auftritt und die Rolling Stones parodiert. Marc Nicklas und sein Kumpel Simon Elmore kommen fast jedes Jahr… O-Ton Das vielschichtige Programm in der Wodanhalle läuft von Anfang Oktober bis Ende Mai, die Konzerte kosten zwischen 12 und 16 Euro. Kein Wunder, dass Ray Austin viele Stammgäste hat. O-Ton O-Ton O-Ton