Anmod: In unserer Serie „Club-Portraits“ stellen wir ihnen regelmäßig kleine und größere Musik-Clubs hier im Land vor. Heute sind wir in Konstanz. Dort gibt es einen Club, der schon mehrere Jahrzehnte richtig berühmte und bekannte Stars in die Stadt am Bodensee holt. Nämlich der Kulturladen, oder kurz KULA, und der ist tatsächlich in einem alten Heizungskeller beheimatet. SWR1-Reporterin Friederike Fiehler war für uns da und hat einen Blick hineingeworfen.