Wenn zwei miteinander singen und dann noch die Chemie stimmt, dann wird das ein Klassiker: Beispiel: Marvin Gaye und Tammy Terell. Ike & Tina Turner hatten eine explosive toxische Beziehung. Tina hat ihre Energie in Songs freigleassen. Oder auch: Al Bano und Romina Power.

Barbra Streisand ist die Meisterin der großen Gefühle, Neil Diamond war stark genug um gegenzuhalten, zusammen erinnern sie sich melancholisch an große Gefühle in dem Song "You don't bring me flowers".