Manche Coverversionen gehen so durch die Decke, dass man sie für die Originale hält. Wer weiß schon, dass "Me And Bobby McGee" eigentlich von Kris Kristofferson ist? Oder "Twist And Shout" von den Isley Brothers und nicht von den Beatles? Die Beatles und die Stones sind als Coverbands gestartet, bevor sie ihre eigenen Songs aufgenommen haben. Das und viele tolle Geschichten erzählt Dicky Tarrach, der Drummer der Rattles, die als die "deutschen Beatles" nach Liverpool ausgeliehen wurden.