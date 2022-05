Wie macht man Science-Fiction-Blockbuster noch ein bisschen besser? Richtig, mit Hits aus den 60ern und 70ern! In dieser Folge deshalb die besten Songs vom Soundtrack der "Guardians of the Galaxy"-Filme aus den Marvel Studios, dazu Hits von Elvis Presley, den Ronettes und die Antwort auf die Frage, welchen Musikstil Babys in der Wirtschaftswunderzeit am besten fanden.