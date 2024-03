per Mail teilen

Den 29.Februar gibt’s ja nur alle vier Jahre, im Schaltjahr. Deshalb haben wir es mit der 4: Die Fab Four treten auf, die Beatles. Lass 4 Winde wehen fordert Fats Domino. Klar lassen wir uns tragen, von 4 Winden (Ian & Sylvia: "Four Strong Winds"). Die 4 Tops, die 4 Seasons und die 4 Non Blondes sind dabei und Suzi Quatro, mit den 48 Crash. Die Goldies - 4 Stunden lang.