Die letzten Goldies für 2023 – da lassen wir unsere Besten nochmal strahlen: Pascal Danel mit dem Song eines verzweifelten Bergesteigers am Kilimandscharo, oder Juliane Werding mit der Geschichte von Conny Kramer: Das war ihr Durchbruch, sie tritt zum ersten Mal bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade auf.

Daneben haben wir die rührende Geschichte von Marie Claire, die es aus dem Armenviertel von Neapel in den Jet Set schafft, die mit den Stones Parties feiert, Champagner trinkt. Der Aga Khan schenkt ihr ein Rennpferd zu Weihnachten, Peter Sarsteds "Where do you go to my lovely".

Außerdem: Drupi mit "Piccola e fragile" und das ist alles in der ersten Stunde und wir haben noch drei mehr...