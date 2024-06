Genuss-Empfehlung: Kaltgetränk in der Hand, Radio an und Lauscher auf: Wir erfüllen Wünsche abseits der Hauptstraße. Wie den von Claudia aus Planckstadt: Bernd Clüver mit der B-Seite vom Jungen mit der Mundharmonika. Jürgen aus Neuenbürg wünscht sich die B-Seite von Samson & Delilah von Middle of the Road. Noch eine Goldie-Granate: Rocco Granata mit Marina. Das ist der goldigste Cocktail für die Summertime (von Janis Joplin).