Kultregisseur Quentin Tarantino wird 60 , daher haben wir die Soundtracks seiner Filme nach Goldies abgesucht und sind sehr fündig geworden: von Chuck Berry „You never can tell“ von der legendären Twist-Szene aus Pulp Fiction mit Uma Thurman und John Travolta über „I got a name“ von Jim Croce aus Django Unchained bis zu David Bowies „Cat People“ aus Inglorious Basterds. Eine Stunde haben wir damit gefüllt, der Rest ist der hypnotische Sonntagabend-Mix mit Musik für ein entspanntes WochenEnde mit Extras aus Holland (Pussycat, die Blue Diamonds, Tee-Set) , Italien (Adriano Celentano und Oliver Onions) Frankreich (Serge Gainsbourg, Christophe).