Wir bewegen uns mal wieder abseits der breiten Straßen also "In The Middle Of Nowhere" laut Dusty Springfield, mitten im Nirgendwo, oder doch schon irgendwo, Richtung transsexual Transilvania …mit seltsamen Gestalten wie einem gewissen "Frank N Furter" und ihr erkennt natürlich sofort die "Rocky Horror Picture Show". Aber im Gegensatz zu "Brad and Janet" finden wir zurück dank Gordon Lightfoot, der uns auf den "Carefree Highway" mitnimmt. Bereit für "Absolute pleasure"?