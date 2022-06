Der Musik Klub Goldies weckt Erinnerungen und ist eine Mitmach-Sendung, manche HörerInnen sind bereits nach zwei Stunden heiser… vom vielen Mitsingen. Manche haben auch Schmetterlinge im Bauch, weil die Songs die Bilder und Emotionen von der ersten Liebe ins Gedächtnis bringen. Schmetterlinge im Bauch, in der Retrospektive sozusagen. Schmetterlinge im Bauch geht aber auch ganz unangestrengt: zurücklehnen, Musik Klub Goldies hören und dann kommt Danyel Gérard, der Mann mit Vollbart und schwarzem Hut, und er lässt seinen Butterfly flattern. Und Michel Delpech verrrät was er alles Pour Un Flirt machen würde. Elvis kann nicht anders als sich zu verlieben. Doris Day singt davon dass man nicht weiß, Que Sera, was das Leben bringt und die Cartwrights reiten Seite an Seite. Das sind echte Goldies!