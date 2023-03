Der Musik Klub Goldies weckt Erinnerungen, auch bei Moderatorin Barbara Scherrer. "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" lief in der Kneipe "Le Caveau" in Freiburg in den 80er Jahren immer um halb Eins. Was sie nicht mehr wusste: welche Lieder davor und danach liefen. Barbara nutzte das Schwarmwissen der Hörer:innen und hat es herausbekommen.