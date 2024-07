In den 70ern hatte Carly Simon mit "You're So Vain" einen Mega-Hit. Mit seiner Stimme im Hintergrund hilft ihr damals ihr Ex-Lover, Mick Jagger. Gut zehn Jahre später schreibt Simon zum Film "Die Waffen der Frauen" den Song "Let He River Run", begleitet von einem Chor. Sie gewinnt damit einen Oscar, einen Golden Globe und einen Grammy!