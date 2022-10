Da hat das Rote Pferd sich einfach umgekehrt

per Mail teilen

Wir sind italienisch fröhlich: Ricchi e Poveri "Made in Italy". Französisch dramatisch mit Pascal Danel und Kilimandjaro, Edith Piaf und Milord. Deutsch-instrumental mit "A Swingin‘ Safari". Fast instrumental mit verschwindend wenig Text "Fly Robin Fly" von Silver Convention. Lasziv-gehaucht mit April Stevens und "Teach me Tiger". Kann sein, dass Ihnen plötzlich das Rote Pferd im Kopf herumschwirrt – oder die Abendschau im 3. Programm des SDR. Oder Magic Fly nimmt Sie mit ins Landschulheim vor zig Jahren. Alles ganz normale und erwünschte Effekte des Musik Klub Goldie am Sonntagabend.